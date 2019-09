Das erste Mal unter 40 Minuten, da habe ich lange drauf hingearbeitet“, sagte Joel Einemann anschließend. (Symbolbild) (Björn Hake)

Mit einer neuen Bestzeit über die Zehn-Kilometer-Strecke hat Joel Einemann seine Teilnahme an der 14. Auflage des Garreler Freimarktslaufs gekrönt. Mit einer Zeit von 39:24 Minuten landete der 29-jährige Athlet des Laufclubs 93 Delmenhorst auf Platz acht in der männlichen Hauptklasse. In einem starken Feld erreichte er mit seiner Leistung zugleich Platz 21 unter 183 männlichen Teilnehmern. „Das erste Mal unter 40 Minuten, da habe ich lange drauf hingearbeitet“, zeigte sich Einemann zufrieden.