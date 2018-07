Von nun an stehen dem Hospizverein Stuhr damit sieben weitere Ehrenamtliche für Begleitungen und Unterstützungen von Vereinstätigkeiten zur Verfügung. Die Teilnehmerinnen fühlen sich durch die 100-stündige Maßnahme gestärkt und sicher im Umgang mit den Themen Sterben, Tod und Trauer und nehmen, neben einer intensiven persönlichen Auseinandersetzung, sehr viel Fachwissen mit in ihren Alltag.

Was viele in diesem Zusammenhang interessiert: Wie sieht eigentlich Begleitung und Unterstützung durch eine Hospiz-Begleiterin oder einen Hospiz-Begleiter aus? Ehrenamtliche, qualifizierte Hospiz-Begleiterinnen und Hospiz-Begleiter schenken schwer kranken und sterbenden Menschen und/oder deren Familienangehörigen und weiteren Bezugspersonen ihre Zeit. Sie möchten mit dazu beitragen, dass kranke Menschen in den letzten Monaten, Wochen und Tagen ihres Lebens möglichst viel Lebensqualität und Lebensfreude erfahren können. Durch regelmäßige Besuche möchten sie einfach nur für die Betroffenen da sein. Sie bieten sich an, um ihnen zuzuhören, mit ihnen zu sprechen, ihnen vorzulesen, mit ihnen zu singen, zu lachen, spazieren zu gehen oder um noch einmal mit ihnen ein Café oder einen anderen Lieblingsort aufzusuchen. Sie können aber auch einfach nur schweigender Beistand sein – ganz so, wie es gewünscht wird.

Familienangehörigen und weiteren Bezugspersonen bieten Hospiz-Begleiterinnen und -Begleiter ebenfalls ihre Unterstützung an. Manchmal entlastet schon ein persönliches Gespräch oder ein Telefonat. Aber auch konkrete Hilfe durch Besuche ist im Rahmen einer hospizlichen Begleitung vorgesehen. Dadurch soll den Angehörigen ermöglicht werden, in Ruhe Besorgungen machen zu können oder sich selbst etwas Gutes zu tun. Die Begleitungen finden bei den Betroffenen zu Hause, in stationären Pflegeeinrichtungen oder im Krankenhaus statt. Die Besuche sind kostenfrei und unabhängig von Religion oder Weltanschauung. Hospiz-Begleiterinnen und -Begleiter sind selbstverständlich zur Verschwiegenheit verpflichtet.

Weitere Angebote des Hospizvereins Stuhr sind telefonische und persönliche Beratung zu medizinischer, pflegerischer und psychosozialer Betreuung in der letzten Lebensphase, Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung, Trauerangebote in der Region und ethische Fallbesprechung.

„Wir bieten eine 24-stündige telefonische Erreichbarkeit an. Weiter sind unsere Räumlichkeiten in der Bahnhofstraße 14 in Stuhr-Brinkum jeden Donnerstag von 15 bis 17 Uhr geöffnet. Hier steht auch eine kleine Bibliothek zur Ausleihe themenspezifischer Bücher bereit“, sagt Vereins-Koordinatorin Ursula Krafeld. „In Form von Vorträgen und Informationsveranstaltungen tragen wir zur Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit zu den Themen Sterben, Tod und Trauer bei. Auch können wir für Fortbildungen für Berufsgruppen im gesundheitlichen Netzwerk angesprochen werden.“

Für weitere Informationen und Beratung steht Ursula Krafeld unter der Telefonnummer 01 51 / 75 01 24 31 gerne zur Verfügung. Der Hospizverein Stuhr freut sich über jegliche Unterstützung der ambulanten Hospizarbeit in der Gemeinde Stuhr und umzu, die zum Beispiel ganz einfach durch eine Vereinsmitgliedschaft möglich ist.