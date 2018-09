Osterholz-Scharmbeck (iw). Am Sonntag, 14. Oktober, eröffnet im Kreisheimatmuseum Osterholz eine neue Ausstellung, die Jürgen Christian Findorff zum Thema hat. In vielen Ausstellungen wurden bisher zumeist die Leistungen Findorffs für die Moorkolonisation beleuchtet. In dieser Ausstellung wird der junge Findorff gezeigt, der im Bereich von Osterholz seine ersten Aufträge bekam. Seinerzeit handelte es sich nicht um Arbeiten, die die Moorbesiedlung betrafen. Stattdessen hatte Findorff Land zu vermessen, kartographische Aufgaben zu bewältigen und Bauaufsicht zu führen. Einige Jahre später kamen eigenständige Arbeiten hinzu, die auch auf die höher gelegenen Geest-Partien Bezug nahmen. Durch diese Arbeit hat der Ort Osterholz einen Wachstumsschub erlebt, dessen Ergebnisse bis heute erkennbar sind.

Das Thema wird anhand historischem und aktuellem Kartenmaterial sowie zusätzlichen Exponaten verdeutlicht. Die offizielle Eröffnung findet am 14. Oktober um 17 Uhr statt. Die Ausstellung läuft bis einschließlich Sonntag, 3. März 2019.