Neue für die „Hall of Fame“

FR

Zwei aktive Sportler des TSV Etelsen erhielten durch den Landessportbund (LSB) Niedersachsen eine besondere Auszeichnung: Stephan Röpke, im TSV Etelsen Sportler des Jahres 2015, und der TSV-Sportler des Jahres 2017, Heiko Plogsties – auf dem Foto in der Mitte stehend mit dem TSV-Vorsitzenden Manfred Rischkopf (links) und Tennis-Abteilungsleiter Wolfgang Mitzig –, erhielten für ihr tolles Engagement und ihren vorbildlichen Einsatz eine Urkunde. Außerdem wurden sie in die „Hall of Fame“ des LSB aufgenommen.