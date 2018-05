Während die Jüngsten, vereinfacht ausgedrückt, nur Fallkünste, Wurftechniken oder Haltegriffe präsentieren mussten, sah es bei den Fortgeschritteneren schon etwas anders aus. Auch hier legte der Prüfer natürlich großen Wert auf die vorgeschriebenen Techniken, jedoch kam noch etwas dazu: Bei den Schülern ab dem grünen Gürtel (3. Kyu) musste eine Kata vorgeführt werden. Diese beinhaltet bestimmte Bewegungsabläufe, die in Präzision ausgeführt werden müssen. Zum Beginn wie auch am Ende gab es eine Begrüßungszeremonie. Auch hier war ein hohes Maß an Genauigkeit gefragt. Ein falscher Schritt oder eine falsche Drehung konnten genügen, um die Prüfung nicht zu bestehen. Und um noch mehr Spannung in die Prüfung zu bringen, ist es ab dem blauen Gürtel (2. Kyu) erforderlich, dass ein zweiter Prüfer der Prüfung beisitzt.

Aber die Judoka des TV Oyten hatten sich ordentlich vorbereitet und konnten mit ihren Leistungen überzeugen. Und so können Mika Steffens und Fabian Dittrich sich über ihren grünen Gürtel freuen. Kai Dittrich trägt nun den orange/grünen Gürtel, Luuk de Haan orange und Stephan Thobe erreichte den blauen Gürtel. Nun heißt es weiter üben für die nächste Prüfung.