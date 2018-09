Xenia und Florian Nowak bieten in ihrer Nowa Manufaktur Stilvolles zum Thema Living and Dining an.

Das Ehepaar Xenia und Florian Nowak hatte am vorvergangenen Sonnabend schon alle Hände voll zu tun, um dem Kundenansturm auf ihre Nowa Manufaktur gerecht zu werden. In ihrem neuen Geschäft findet man alles zum Thema Living and Dining: stilvolle Wohnaccessoires, handgefertigte Lampen, eigens produzierte Gusspfannen und das Koch-Blumen-Vollsortiment – bekannt aus dem Fernsehen – auf insgesamt 120 Quadratmeter neu renovierter Ausstellungsfläche. Die Öffnungszeiten sind immer montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr am Wolfsberg 17, zwischen dem Pflanzendiscounter und der Kaffeerösterei.