Wo will der Verein hin? Da der Verein ein breites Spektrum anbieten kann und viele Veranstaltungen hat, soll die Arbeitsverteilung besser organisiert werden. Außerdem wird an der Jungendförderung und am Zusammenhalt des Vereins gearbeitet.

Was hat sich sonst 2017 getan? Der Reitverein hat Karin Köster als Reitlehrerin angestellt und eine neue Satzung erstellt, die aber leider noch nicht vom Amtsgericht genehmigt zurückgeschickt wurde. 26 Teilnehmer konnten erfolgreich die Prüfungen zum Basispass, Longierabzeichen oder Reitabzeichen ablegen. Im Juni nannten rund 1300 Reiter zum Turnier. Die Prüfungen zum Oldie und Verdener Cross Trophy wurden als Neuheit sehr gut angenommen. Generell war es ein sehr ruhiges und harmonisches Turnier.

In diesem Jahr muss aufgrund der Turnierplatzumgestaltung neu überlegt werden. Das Turnier wird auf zwei Plätzen stattfinden und die Ausschreibung dementsprechend angepasst werden. Auch durch die neue LPO und WBO kommen auf Reiter, Voltigierer, Fahrer und auch auf die Turnierveranstalter neue Richtlinien und Herausforderungen zu, die es zu bewältigen gilt.

2017 konnten die Mitlieder des RFC Niedersachsen-Eiche im Turniersport insgesamt 259 Platzierungen holen. Die Reiter waren sehr viel auch als Mannschaft unterwegs, was die erste Vorsitzende sehr freut. Auch die Voltigierer waren sehr aktiv. So nahmen die fünf Gruppen an verschiedenen Lehrgängen und Turnieren teil. Der Verein und insbesondere die L-Gruppen mussten leider 2017 auf das Vereinspferd Rhaya verzichten, das jetzt nach langer Ruhezeit verkauft wurde. Ein Ersatz wurde schon im vergangenen Jahr im niederländischen Groningen gefunden: Carlos ist seit etwa einem halben Jahr in Kleinenborstel, befindet sich in der Ausbildung zum Voltigierpferd und konnte bereits auf dem Trainingstag und auf zwei Turnieren vorgestellt werden. Er macht sich sehr gut und kann auch im Reitunterricht verlässlich eingesetzt werden.

Bei den Fahrern wurde der Diepholzer C-Cup besonders hervorgehoben. Hier konnte jeder der genannten Kutschfahrer des RFC Niedersachsen-Eiche eine Platzierung mit nach Hause nehmen.

Auch sonst hat der Verein viel erlebt. Angefangen mit der Kohltour gab es unter anderem einen Wattritt, Bodenarbeitskurse mit Katharina Vehrenkamp und den Streckenritt im April; die Voltigierer brachen zu Kanutour und Zeltlager auf. Nächstes Jahr stehen die Wahlen des Vorstandes an, doch schon in diesem Jahr wurde Mareike Stuwe zur Freizeitwartin für erst mal ein Jahr gewählt, nachdem Karin Köster diesen Posten freigegeben hat. Karin Köster ist mit elf Jahren in den Verein eingetreten und hat bereits mit 24 Jahren den ersten Job im Vorstand übernommen. In ihren vielen Jahren im Vorstand hat sie einige Posten durchlaufen. Angefangen als Jugendwartin, über die zweite Vorsitzende, stellvertretende Kassenwartin/Schriftführerin und zu guter Letzt der Freizeitwartin. Ein großes Dankeschön ging an sie für die vielen Jahre im Vorstand. Als Kassenprüfer wurde neben Jessica Döpke Tomke zum Hingst gewählt.

Bei den Ehrungen wurde Claudia Nünninghoff gesondert erwähnt. Sie wurde für besonders sportliche Erfolge geehrt. Sie ist schon seit vielen Jahren im Distanzreiten aktiv und hat im vergangenen Jahr die 8000-Kilometer-Hürde genommen.