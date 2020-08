Vorlage ist ein Roman

Neue Horror-Rolle für Elisabeth Moss als „Mrs. March“

In dem geplanten Thriller soll Elisabeth Moss nicht nur die Rolle einer eleganten New Yorkerin spielen, die völlig ausrastet. Sie ist auch als Produzentin mit an Bord.