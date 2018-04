Das neue Hyundai-Autohaus in der Vegesacker Heerstraße 78. (Bobrink-Carstream)

Die Firma Bobrink-Carstream setzt seinen erfolgreichen Expansionskurs mit der Marke Hyundai weiter fort. Am 28. April eröffnet das Unternehmen zwei Jahre nach der Neueröffnung des Stützpunktes in Cuxhaven eine weitere Filiale in Bremen-Nord.

Der neue Standort in der Vegesacker Heerstraße 78 zeigt sich mit komplett neuer Innen- und Außenausstattung. „Die sehr gute Lage und Verkehrsanbindung war ein entscheidendes Kriterium für die Standortwahl“, sagt Andreas Schmidt, Hyundai Brand Manager des Unternehmens. „Auf 800 Quadratmetern Ausstellungsfläche bieten wir interessierten Kunden zukünftig die gesamte Angebotspalette von Hyundai“, sagt Schmidt. „Natürlich sind auch die neuen spannenden Sondermodelle i10, i10, i30 und Tucson zur Fußball-WM vor Ort zu erleben.“

Neuer Hyundai Brand-Ship-Store in Vegesack

Alle Kunden und Interessenten sind herzlich eingeladen, am 28. April das neue Autohaus in 28757 Bremen, Vegesacker Heerstraße 78 in der Zeit von 10 Uhr bis 15 Uhr zu besichtigen. Die ehemalige Inhaberfamilie Entelmann wird an diesem Tage feierlich verabschiedet und auch für Unterhaltung ist mit einer Truck-Hüpfburg und einem Fahrsimulator gesorgt. Für das Leibeswohl sind kulinarische Leckereien an dem Tag vorbereitet.

Der neue Brand-Ship-Store in Vegesack wird zukünftig als Hyundai Vollstandort und als Honda Servicestandort betrieben. „Wir bieten unseren Kunden dort technische Arbeiten und Wartungsaufgaben sowohl an Hyundai-Fabrikaten als auch an Fahrzeugen der Marke Honda an“, berichtet Schmidt.

Bobrink-Carstream im Nordwesten

Verkaufsleiter Burkhard Niebank, Serviceleiter Marco Entelmann und Brand-Manager Andreas Schmidt (v.l.) im ne (Bobrink-Carstream)

Die Bobrink Unternehmensgruppe ist mit der neuen Filiale nun an allen großen Standorten zwischen Cuxhaven und Bremen vertreten. Insgesamt sorgen sechs BMW-Standorte, vier Hyundai-Vertretungen und zwei MINI-Filialen im Norden für eine flächendeckende Versorgung. „Unsere Kunden profitieren davon durch kurze Wege, einen hohen Betreuungsgrad und professionellem Service - das zahlt sich für beide Seiten aus“ verspricht Schmidt.

Die Bobrink-Gruppe mit ihren 250 Mitarbeitern leistet viel Engagement und investiert Geld in hohe Kundenzufriedenheit. Auch 2017 gehört die Unternehmensgruppe nicht umsonst zu den 100 umsatzstärksten Handelsgruppen in Deutschland. Auch für hervorragende Werkstattarbeiten wurde die Bobrink-Gruppe bereits vielfach ausgezeichnet.