Landkreis Verden

Neue Kirchenvorstände erhalten Info-Mappe

FR

Landkreis Verden. Die im März dieses Jahres neu gewählten Kirchenvorstände werden im Verlauf des Monats Juni offiziell in ihr Amt eingeführt und beginnen danach mit der Arbeit. Jeweils vor Ort in ihrer Kirchengemeinde wird an einem der Juni-Sonntage der bisherige Kirchenvorstand aus seinem Amt verabschiedet und das neu zusammengestellte Gremium in einem festlichen Gottesdienst begrüßt und ins Amt eingeführt.