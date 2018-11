Vegesack

Neue Kurse für E- und Kontrabass

FR

Vegesack. Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die gerne E-Bass oder Kontrabass spielen lernen möchten, haben bei der Musikschule Ridder die Gelegenheit, ab sofort in Vegesack entsprechenden Unterricht zu bekommen. Unter der Leitung des Diplom-Musiklehrers Michael Haupt werden an jedem Dienstag in der Musikschule Vegesack in der Georg-Gleistein-Straße 60 Kurse im Einzel- oder Zweierunterricht angeboten.