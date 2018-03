Schwanewede

Neue Kurse in der Kreismusikschule

FR

Schwanewede. Ab Mai starten wieder die neuen Musikkurse der Kreismusikschule Osterholz im gesamten Landkreis – so auch in der Heideschule Schwanewede und in der Grundschule Neuenkirchen. Ganz neu startet in der Grundschule Neuenkirchen freitags um 16.