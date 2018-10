Nina Cervinka macht eine dreijährige Ausbildung zur Bewegungspädagogin in Melle. Jeweils montags und dienstags absolviert sie den praktischen Teil im Verein. Die andere Zeit ist sie in der Schule in Melle. Diese Ausbildung soll eine Kooperation zwischen Schule und Praxis umfassen. Der Einsatz im Verein beträgt ein Viertel der Ausbildungszeit und „so sollen durch Wissen und Fertigkeit grundlegende Kompetenz durch praktische Erprobung und individuelle Erfahrung zur persönlichen Handlungsfähigkeit entwickelt werden. Der bewegungspädagogische Berufsalltag zeichnet sich durch wechselnde, neue, unvorhersehbare, nicht planbare Herausforderungen aus.“ Nina erhält einen Einblick in viele Bereiche des Vereinssports mit Schwerpunkt Fitness und kann somit eine gute Balance zwischen Theorie und Praxis erfahren.

Luca Bork ist FSJler und Timo Schöttker ist Bufdi. Beide leisten in diesem Schuljahr ihren Bundesfreiwilligendienst im FTSV Jahn Brinkum. Die Freiwilligendienstler werden pädagogisch begleitet – mit dem Ziel, soziale und kulturelle Kompetenz zu vermitteln und das Verantwortungsbewusstsein für das Gemeinwohl zu stärken. Darüber hinaus finden 25 Seminartage statt, an denen theoretisches Wissen vermittelt wird und zum Erwerb der Übungsleiterlizenz führen.

Luca und Timo sind überwiegend im Kinder- und Jugendbereich eingesetzt. Sie betreuen zurzeit das Eltern-Kind-Turnen am Montag von 9 bis 10 Uhr in der Sporthalle Jahnstraße, von 15.30 bis 16.30 Uhr in der Halle Feldstraße das Vorschulturnen und anschließend das Eltern-Kind-Turnen von 16.30 bis 17.30 Uhr. Zu ihren Aufgaben gehören die Arbeitsgemeinschaften mit der Grundschule Brinkum und die Assistenz beim Trampolinturnen. Weitere Einsatzbereiche sind Leichtathletik und Basketball, Badminton und andere Sportarten je nach Bedarf. Tätigkeiten in der Geschäftsstelle ergänzen den Einblick.

Weitere Infos gibt es auf www.jahn-brinkum.de oder unter Telefon 04 21 / 80 42 34.