Der Verein des Lesummünder Gospelchors Bremen-Nord bereitet sich auf das nächste Jahreskonzert vor. Während eines Wochenendes in Bredbeck hat Slava Kravets, der musikalische Leiter, fünf neue Lieder vorgestellt. „Das geht schon ganz gut“, meinte er. „Für die Feinheiten haben wir noch ausreichend Zeit bis zum Konzert“. Der Termin steht bereits fest: Am 4. November um 17 Uhr in der wärmeren St. Magni-Kirche in St. Magnus.

Die diesjährige Mitgliederversammlung des Vereins findet am 11. März um 15 Uhr im Oberdeck der Stadtkirche in Vegesack statt. Eine wichtige Wahl steht bevor: Drei der vier Vorstandsmitgliedern müssen neu gewählt werden. Damit haben die Vereinsmitglieder die Möglichkeit, die zukünftige Entwicklung des Chors mitzubestimmen.

Neue Mitglieder sind im Lesummünder Gospelchor stets willkommen. Singen in der Gemeinschaft bringt eine große Bereicherung für jeden persönlich, auch wenn keine Notenkenntnisse vorhanden sind. Wer Interesse hat, findet unter www.lesummuender-gospelchor.de mehr Informationen.