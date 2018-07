Oyten

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Neue Majestäten regieren jetzt die Schützen in Oyten

fr

Oyten. Detlef Sonntag und Käthe Mietz sind die neuen Regenten 2018 in Oyten. Das „alte Königshaus“ wurde in der vergangenen Woche von den Mitgliedern und Abordnungen der befreundeten Schützenvereine aus Mühlentor und Sagehorn, beim feierlichen Kommers in der Schützenhalle an der Jahnstraße verabschiedet.