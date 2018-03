Daher starten Ottersbergs Rotkreuzler eine Werbeaktion. Dazu hat das Deutsche Rote Kreuz Mitarbeiter beauftragt, in den kommenden Tagen für die Idee des Helfens im Roten Kreuz, besonders für das DRK Ottersberg zu werben und die Bürgerschaft für den DRK Ortsverein zu begeistern und damit neue Mitglieder zu finden. Dazu gehen Peter Blümel, Bettina Wagner und Andreas Frieg von Tür zu Tür. Um die Seriosität der Werbeaktion zu unterstreichen, hat das Ottersberger DRK die Polizei und das Ordnungsamt im Rathaus Otterberg von der Werbemaßnahme unterrichtet. „Damit die Leute wissen, dass sie Besuch bekommen, wenden wir uns auch an die Presse“, berichtet Stefan Asendorf, Vorsitzender des DRK Ortsvereins Ottersberg. „Wir brauchen Mitglieder, um unsere Aufgaben in der Schnellen Einsatzgruppe, im Sanitätsdienst bei Großveranstaltungen, in der Seniorenarbeit, im Demenz-Gesprächskreis und in der Blutspende zu bewältigen. Auch uns trifft die demografische Entwicklung und wir müssen uns dem großen Freizeitangebot stellen. Deshalb gehen wir mit dem Mitgliederschwund offen um“, sagt er und fügt hinzu, dass der Verein Engagierte für sämtliche Sparten suche sowie passive Mitglieder, die die Ortsgruppe finanziell unterstützen möchten. "Dabei wählen die Unterstützer den Beitrag individuell aus, den sie uns geben möchten“, sagt der DRK-Vorsitzende. Der Verein freue sich über jeden, der die Arbeit im DRK-Ortsverein aktiv mit seiner Mitarbeit oder passiv mit einem Mitgliedsbeitrag unterstützen wolle. Wer sich für eine Mitarbeit in der Schnellen Einsatzgruppe, dem Sanitätsdienst bei Großveranstaltungen, in der Seniorenarbeit, im Demenz-Arbeitskreis, beim Blutspendevorbereitungsteam und dem Jugendrotkreuz interessiere, der sei herzlich beim DRK Ortsverein Ottersberg eingeladen. Auch ist die Gruppe stets dankbar für neue Ideen, die der Vorstand gerne aufgreifen will. Interessenten können sich unter Telefon 04 20 7 / 90 97 21 beim Vorsitzenden Stefan Asendorf oder per E-Mail unter info@drk-ottersberg.de informieren.