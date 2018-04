Die drei Leitungen der stationären DRK-PflegeeinrichtungenBarrien, Bruchhausen-Vilsen und Barnstorf sind vor Kurzem persönlich zum Institut für Weiterbildung in der Kranken- und Altenpflege nach Osnabrück gereist, um ihren neuen Pflegefachkräften persönlich zur staatlichen Anerkennung zu gratulieren. Die neuen Mitarbeiterinnen haben dort und in den drei Einrichtungen als serbische Krankenschwestern im vergangenen und in diesem Jahr mit sehr viel Engagement und Fleiß jetzt auch die Anerkennung zur Pflegefachkraft in Deutschland erlangt. Die neuen Mitarbeiterinnen wurden von den Leitungen herzlich in ihren Teams begrüßt.