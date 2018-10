Nach wie vor bleibt der Großteil der Mein-Werder-Artikel frei für jeden verfügbar, dazu gehören Spielberichte, Transfermeldungen, die Berichterstattung aus der Mixed Zone, von Pressekonferenzen und vieles mehr. Zusätzlich bietet Mein Werder nun auch so genannte Plus-Artikel. Dies können (einfache) Artikel sein, aber auch Videos und andere journalistische Darstellungsformen, für die es eines Abos bedarf und die in der App und auf der Mein-Werder-Website durch eine spezielle Farbgebung und einen „Plus“-Button gekennzeichnet sind. Du kannst sie jederzeit anklicken und siehst dann einen Ausschnitt des Gesamttexts; es sei denn du hast bereits ein Abo, dann öffnet sich sofort der vollständige Artikel.

In diese Plus-Artikel investieren die Mein-Werder-Reporter und -Redakteure besonders viel Zeit und Fußball-Expertise: Sie ordnen ein, beleuchten kritisch - so angebracht -, stellen außergewöhnliche Fragen und erzählen Geschichten, die sich so nicht überall finden. Diese Inhalte sind ein zusätzliches Angebot von Mein Werder für jene, die noch tiefer in die Berichterstattung über Werder Bremen eintauchen möchten. Für jene, die sich für taktische Finessen und Daten, für fachkundige Analysen und kontroverse Diskussionen interessieren, die sich in interaktiven Quizzen beweisen und mehr über die sportlichen Anfänge eines Werder-Profis erfahren möchten; kurz, die Lust auf noch mehr Information über und rund um den SVW haben.

Diese Plus-Artikel kannst du jederzeit für eine Zeitraum von 30 Tagen kostenlos testen. Die Anleitung dazu findet du in unseren FAQs unter Punkt 5 und 9.

Du hast noch mehr Fragen dazu? Dann schaue bitte erst einmal hier und schreibe bei weiterem Informationsbedarf gerne eine E-Mail an die Mein-Werder-Redaktion: feedback(at)meinwerder.de.