Februar, von 11 bis 15.30 Uhr in die Querlandstraße 4 zur Eröffnungsfeier ein. In den freundlichen und lichten Räumen werden die vielfältigen Angebote für Jung und Alt vorgestellt. Es wird unter anderem um körperliche und seelische Gesundheit, (Körper-)Gleichgewicht, Ressourcenstärkung und ein entspanntes Miteinander gehen, damit in Alltag, Schule, Familie und Arbeitswelt alle Vorhaben mit Freude und Leichtigkeit in die Tat umgesetzt werden können.