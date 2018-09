Eine große Tasche mit 32 Sporttrikots für jung und alt sowie eine Musikbox für die Jugendfeuerwehr hatte der 1. Vorsitzende des Fördervereins Freiwillige Feuerwehr Ortsfeuerwehr Walle Peter Junge im Gepäck als er am vergangenen Freitag der Jugendfeuerwehr bei ihrem Dienstabend einen Besuch abstattete. Die Freude bei den Nachwuchsbrandschützern war dementsprechend groß. Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Jugendfeuerwehr im Sommer wurde die „Wunschliste“ der Jugendlichen von Junge verlesen. Jeden Wunsch könne der Förderverein erfüllen.

Nun war es wieder soweit, zwei der Wünsche wurden in die Tat umgesetzt. Besonders erfreulich beim Trikotwunsch fand Junge, dass sich die Jugendfeuerwehr und die Einsatzabteilung abgesprochen haben und sich ein einheitliches Design in Größen sowohl für Jugendliche und Erwachsene mit dem Schriftzug Ortsfeuerwehr Walle gewünscht haben. „Gemeinsam kann nun an Sportveranstaltung in und um Walle teilgenommen werden. Dadurch lässt sich auf spielerische Weise die Gemeinschaft zwischen Jugend und Aktiven noch weiter fördern“, so Junge bei der Übergabe.