Das Angebot ist auch ohne Vereinsmitgliedschaft nutzbar; es gibt eine Zehnerkarte für 40 Euro, die sechs Monate gültig ist. Die genauen Trainingszeiten stehen auf der Homepage des Vereins. Start nach der Sommerpause ist am Montag, 6. August. Außerdem bietet der TV Baden Tabata an, ein hochintensives Intervalltraining. Trainiert werden dabei alle großen Muskelgruppen an Rücken und Bauch, Beine und Po, Arme und Schultern sowie das Herz-Kreislauf-System. Das Training wird in Intervallen durchgeführt. Während der kurzen Work-out-Phasen sollen die Teilnehmer alles aus sich heraus holen. Hier geht es nicht darum, möglichst lange eine Übung zu machen, sondern kurz und intensiv. Nach den Wiederholungen einer Übung soll das Gefühl „nichts geht mehr“ da sein. Wer sich auspowern möchte, ist beim Tabata-Training richtig. Tabata ist eine ideale Ergänzung zu den anderen Angeboten der Turnabteilung des TV Baden. Auch hier können Nicht-Mitglied mit einer Zehnerkarte das Angebot ausprobieren. Das Training beginnt am Mittwoch, 8. August, und findet immer mittwochs von 18.45 bis 19.30 Uhr statt. Weitere Informationen gibt es bei Heike Boehnke unter Telefon 0 42 02 / 847 12 (ab circa 17 Uhr) oder außerdem unter der E-Mail-Adresse turnverein-baden.fitness@gmx.de.