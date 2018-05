Der JFV Verden-Brunsbrock freut sich über einen neuen Sponsor. Die Firma Rudel Kleidung aus Celle stattete die erste Mannschaft des Jahrganges 2005 mit neuen Trikots aus. Die offizielle Übergabe erfolgte kürzlich auf der Sportanlage in Achim-Uesen. Der Kader bedankte sich bei der Inhaberin Iris Rudel zugleich mit einem 1:3-Auswärtssieg.

Das Trainerduo Hans-Heinrich Meyer und Henning Rohde freuen sich über die Neuausstattung. Nun können die jungen Kickers nicht nur in der laufenden Saison stark auftreten, sondern sind auch für die Teilnahme am Gothia-Cup in Göteborg vom 15. bis 21. Juli bestens gerüstet.

Dem Fotografen stellten sich neben den Spielerinnen und Spielern der Mannschaft U13 I (Mitte) die Sponsorin Iris Rudel (von rechts), Trainer Henning Rohde und Trainer Hans-Heinrich Meyer.