Die U 9 des TSV Eiche Neu Sankt Jürgen freut sich über neue Trikots zur Rückrunde der Saison 2018/2019. Die Mannschaft – zwölf Jungen und ein Mädchen – sowie das Trainerteam Leon Pfeiffer und Florian Meier sagen dafür Dankeschön an die Kfz-Meisterwerkstatt MW Carservice aus Neu Sankt Jürgen. „Zur Rückrunde starten wir nun gut ausgerüstet in die restliche Saison“, so Trainer Leon Pfeiffer.

Das Trainerteam ist sehr begeistert von der tollen Kameradschaft der Mannschaft und zeigt sich besonders erfreut über den Einsatz der einzigen weiblichen Spielerin. Sie hat ihre Mitspieler voll im Griff; nicht zuletzt dank ihres spielerischen Einsatzes ist das Team auf einem guten vorderen Tabellenplatz zu finden. Außer in der U 9 spielt Paula auch noch in der Mädchenmannschaft des TSV Eiche Neu Sankt Jürgen.

In den neuen Trikots sollen viele weitere Siege errungen werden, so die einstimmige Meinung des gesamten Teams. Trainer und Mannschaft bedankten sich beim Sponsor und betonten dabei nochmals, wie wichtig die Unterstützung der Firmen ist, damit die Jugendlichen auch nach außen als Einheit gesehen werden.