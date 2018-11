TSV Heiligenrode.jpg

„Oft fehlt es an finanziellen Mitteln, um Jugendfußballmannschaften mit Trikots auszustatten“, so der Trainer Raphael Hiller, „Daher waren wir froh, als die Bereitschaft von Birgit Hahn da war, die Jungs zu unterstützen.“ Die Verbundenheit zu den heimatlichen Sportvereinen in Heiligenrode und Fahrenhorst war für Birgit Hahn neben dem Jugendsport noch ausschlaggebend.

Das Stuhrer Unternehmen Stalltechnik Arno Hahn aus Fahrenhorst bietet seit über 45 Jahren hochwertige Produkte für landwirtschaftliche Betriebe mit Milchvieh- und Schweinehaltung, Bullenmast und Kälberaufzucht sowie Pferdehaltung an. „Unsere Jugendabteilung und wir Trainer freuen sich über das Engagement von Frau Hahn und die damit verbundene Unterstützung für den Jugendsport“, so Trainer Raphael Hiller. „Dafür bedanken wir uns nganz herzlich.“