Der Dienstportgruppe „Fit For Fire“ der Ortsfeuerwehr Brinkum wurden ihre neuen Trainingstrikots übergeben. Gesponsert wurden diese durch das Autohaus Hinrichsen in Brinkum. Die Trikots wurden durch den Geschäftsführer Rüdiger Hinrichsen persönlich übergeben. Hinrichsen nutzte die Gelegenheit, die Gruppe zu einem Fußballturnier im Sommer einzuladen. Die „Fit For Fire“-Mitglieder treffen sich einmal pro Woche. Ziel ist es, für den Feuerwehralltag fit zu sein und den Teamgeist weiter zu fördern. Auf dem Trainingsprogramm stehen Fußball, Volleyball, Joggen, Schwimmen oder spezielle Feuerwehr-Trainingsparcours. Mit den neuen Trikots können die Mitglieder zukünftig in einem einheitlichen und modernen Outfit ihre Dienste verrichten oder auch an Turnieren teilnehmen.