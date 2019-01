Es spielen zurzeit jeweils vier Damen-, Herren- und Jugendmannschaften im Punktspielbetrieb. Das Training leitet am Freitag Ulrich Boog und am Sonnabend Holger Schank. Wer Lust hat, die schnellste Rückschlagsportart der Welt kennenzulernen, kann dienstags von 19 bis 22 Uhr in der Dreifeldsporthalle und freitags ebenfalls von 19 bis 22 Uhr in der Kleinsporthalle in Bruchhausen-Vilsen unter Anleitung des Trainerteams einmal reinschnuppern. Kinder und Jugendliche trainieren freitags in der Kleinsporthalle von 17 bis 19 Uhr.