Im A-Junioren-Bereich des Kreises Rotenburg ist in der aktuellen Saison die U 18 der JSG Wörpetal auf Punkte- und Torejagd. Die Qualifikationsrunde Nord soll hierfür der Ausgangspunkt für das große Ziel – die Bezirksliga – sein. Unterstützt wurden die Wörpetaler U 18-Kicker dabei zu Saisonbeginn mit einem durch die Tischlerei Tobias Zöllner aus Tarmstedt sowie die Firma Garten und Pflege Windler aus Vorwerk gesponsorten neuen Trikotsatz. Das Team um Trainer Helge Rieck und Co-Trainer Luca Möller bedankte sich für diese tolle Unterstützung mit Präsentkörben und einem gemeinsamen Foto. Nach einer erfolgreichen Vorbereitung inklusive Trainingslager in Rotenburg hält die Mannschaft nach vier Pflichtspielen und sieben Punkten den Anschluss an die Spitze und arbeitet engagiert am Erreichen des gesteckten Ziels.