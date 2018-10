Nachwuchskicker der U 9-Junioren des SV Lilienthal-Falkenberg freuen sich über einen neuen Trikotsatz und fiebern den Teamaktionen entgegen. Die Jungen aus dem Jahrgang 2010 im SV Lilienthal Falkenberg sind nach der Herbstserie in der Kreisliga Qualifikationsrunde auf Rang vier gelandet. In der unteren Play-off-Runde gab es ein 2:2 Unentschieden gegen die TuSG Ritterhude. In der letzten Partie folgt die Partie beim FC Hansa Schwanewede (19. Oktober).

In der vergangenen Saison als U 8-Junioren war das Team sehr erfolgreich. Es wurde Hallenkreismeister und Vizemeister in der Kreisliga. Aktuell gehören 15 Jungen zum Kader der jetzigen U 9-Junioren.

Freuen durften sich Jungen um das Trainerteam Wolfgang Ranft, Marco Loos und Hassan Jaber über einen neuen Trikotsatz. Dieser wurde von Stefan Ranft von der PTS Logistics GmbH gesponsert. „Die Jungen haben sich riesig gefreut“, so Wolfgang Ranft. Geplant ist für die Mannschaft im kommenden Jahr ein Besuch ins Bremer Weserstadion zu einem Heimspiel des SV Werder Bremen. Geplant ist auch im kommenden Jahr im Mai 2019 ein Wochenende in der Jugendherberge Verden.