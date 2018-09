Pünktlich zum Start der Bezirksligasaison 2018/19 konnte sich die 2. Herren-Mannschaft des Blumenthaler SV in neuer Spielkleidung präsentieren. Den in den Vereinsfarben Blau und Rot gehaltenen Trikotsatz der Marke Adidas gewann das Team des neuen Spielertrainers Daniel Rosenfeldt bei einem Gewinnspiel der ÖVB-Versicherungen. Mit einem auf einer Mannschaftsfahrt vor dem Kölner Dom entstandenen Foto überzeugten die Blumenthaler die Jury und konnten sich so nun über das von Sport Böckmann aus Holdorf bereitgestellte neue Outfit freuen. Auf der Brust der Burgwall-Kicker wirbt die Nordbremer ÖVB-Vertretung Fred Waldheim. Fred Waldheim selbst (mittlere Reihe, Zweiter von rechts.) und sein Mitarbeiter Markus Kedzierski (mittlere Reihe, ganz rechts) ließen es sich nicht nehmen, den BSVern die neue Spielkleidung beim offiziellen Fototermin im Burgwall-Stadion persönlich zu übergeben. Die Mannschaft um Kapitän Torben Vopalensky freut sich über das schicke neue Outfit und bedankt sich bei der ÖVB und Fred Waldheim für die tolle Unterstützung.