Zur neuen Saison wurde die U 13 des TSV Lesum-Burgdamm vom Geschäftsführer der Firma GfM aus Lesum, Ante Rasack, mit einem neuen Trikotsatz, Trainingspullovern, Regenjacken und Mützen für die kalte Jahreszeit ausgestattet. Die Mannschaft sowie das komplette Trainer- und Betreuerteam rund um Dennis und Stefan Blümel bedankten sich bei Ante Rasack herzlich für die Unterstützung der Jugendarbeit.

Fußballbegeisterte Kinder des Jahrgangs 2006 sind in der Mannschaft immer willkommen und können gern nach Absprache ein Probetraining absolvieren. Die Trainingszeiten sind dienstags und donnerstags jeweils von 17 bis 18.30 Uhr auf dem Sportplatz im Ihletal. Anmeldungen per E-Mail an stefan.bluemel7@gmail.com.