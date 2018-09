Das U 13-Team ist seit den Sommerferien im Trainingsbetrieb und spielt jetzt ihre erste Saison in der Kreisliga Osterholz. Es hat sich eine tolle Gemeinschaft entwickelt und die ersten Freizeitaktivitäten, wie zum Beispiel im nächsten Jahr eine Fahrt in den Osterferien zu einem internationalen Turnier in Spanien ist schon fest geplant. Das Trainerteam besteht aus den drei Trainern Rolf Seiler, Ronald Miesner und Marcus Behrens.

Wer auch Interesse am Mitspielen hat, ist herzlich zum Training eingeladen, um einmal reinzuschnuppern. Die Trainingszeiten sind am Montag und Mittwoch von 17.30 bis 19 Uhr auf der Sportanlage in Kleinmoor. Fragen beantwortet Rolf Seiler gerne unter Telefon 01 77 / 975 61 39.