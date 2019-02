Starb James Brown keines natürlichen Todes? (Getty Images)

Als James Brown am 25. Dezember 2006 starb, ging damit eine der größten Musiklegenden aller Zeiten von uns. Bislang ging man davon aus, dass die Soul-Ikone an den Folgen einer Lungenentzündung starb. Genau das stellt nun ein neuer CNN-Report in Frage: Demnach gäbe es verschiedene Hinweise darauf, dass James Brown umgebracht wurde.

Es sollen zahlreiche neue Gerichts- und Polizeiakten aufgetaucht sein, in denen Gespräche und Interviews mit 140 Personen und 1.300 Textnachrichten ebenso dokumentiert sind wie die forensischen Tests zum Tode Browns. Im Mittelpunkt steht unter anderem der Arzt Dr. Marvin Crawford, 2006 in Altante Browns Sterbeurkunde unterzeichnet hatte. Er sei, wie ihn CNN zitiert, „immer misstrauisch gegenüber faulem Vorgehen“ gewesen.

„Er hat sich zu schnell verändert“, so Crawford. Er hätte „nie gedacht“, dass Brown sterben würde. „Aber er starb in dieser Nacht, und ich stellte mir die Frage: Was ist in diesem Raum schief gelaufen?“ Gegen den Rat von Crawford wollte Browns Tochter Yamma jedoch auf eine Obduktion verzichten.

Für das Aufkommen der neuen Gerüchte spielt auch die Sängerin Jacque Hollander eine Rolle, die von der CNN 2017 kontaktiert worden sein. Die Künsterlin, die in den 80er-Jahren an der Seite der Legende performte und die nun angeblich heikle Informationen besaß, hatte jahrelang Dokumente und Tonbänder gesammelt, um zu beweisen, dass James Brown sie vergewaltigt habe. Angeklagt wurde Brown für das angebliche Verbrechen nie.