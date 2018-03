März von 0.01 Uhr Kiewer Zeit (23.01 Uhr MEZ) an zu einer „umfassenden, dauerhaften und unbefristeten Waffenruhe“ verpflichtet, teilte die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) am Sonnabend mit. Die OSZE vermittelt in dem Konflikt. Bislang scheiterten Anläufe für eine Feuerpause immer wieder schon nach kurzer Zeit.

Zuletzt hatten Regierungsvertreter und die von Russland unterstützten Separatisten im Donbass am 20. Dezember 2017 eine ähnlich lautende Vereinbarung erzielt. Seitdem wurden aber allein auf Regierungsseite mehr als 20 Soldaten getötet und mehr als 50 verletzt. In dem seit April 2014 andauernden Krieg in Teilen der Gebiete Donezk und Luhansk wurden nach UN-Angaben mehr als 10 000 Menschen getötet. Ein 2015 unter deutsch-französischer Vermittlung abgestimmter Friedensplan wurde nur in Ansätzen verwirklicht.

Im Gasstreit zwischen der Ukraine und Russland ist ein Versorgungsengpass nach Angaben von Präsident Petro Poroschenko überwunden. „Die kritische Situation ist vorbei“, sagte der ukrainische Staatschef. Die Lieferungen aus Polen, der Slowakei und Ungarn seien erhöht worden. Insgesamt sei der Import aus EU-Staaten von vier Millionen Kubikmetern Gas pro Tag auf 29 Millionen gestiegen, erklärte Poroschenko. Der Transit nach Europa sei zudem gesichert. Die Ukraine ist das wichtigste Transitland für russisches Gas nach Westeuropa.

Die Ukraine wollte im März erstmals seit zwei Jahren wieder Gas aus Russland zum Eigenverbrauch kaufen. Der russische Staatskonzern Gazprom verweigerte die Lieferung und überwies eine ukrainische Vorauszahlung zurück. Es fehlten die nötigen Zusatzverträge, argumentierte Gazprom. Die Führung in Kiew schloss deshalb am Freitag Kindergärten, Schulen und Hochschulen bis kommenden Mittwoch. Der Streit kommt kurz nach der Entscheidung eines Schiedsgerichts in Stockholm. Dieses hatte Gazprom zur Zahlung von umgerechnet mehr als zwei Milliarden Euro an den ukrainischen Staatskonzern Naftogaz verpflichtet. Russland habe weniger Gas durch das Nachbarland geleitet als vereinbart. Der Ukraine gab das Gericht auf, 2018 mindestens fünf Milliarden Kubikmeter russisches Erdgas zu kaufen. Gazprom sieht sich vom Gericht übervorteilt und hatte am Freitag angekündigt, die noch bis Ende 2019 geltenden Verträge mit Naftogaz aufzulösen.

Derweil räumte die ukrainische Polizei ein Zeltlager von Demonstranten vor dem Parlament in Kiew. Dabei seien rund 100 Menschen vorübergehend festgenommen oder zur Datenabgabe aufgefordert worden, sagte ein Behördensprecher am Sonnabend. Das Zeltlager vor der Obersten Rada existierte seit Oktober 2017. Die Protestierenden fordern die Freilassung von Mitstreitern, verstärkte Antikorruptionsmaßnahmen und den Rücktritt von Präsident Poroschenko. In den vergangenen Wochen hatten sich mehrmals Tausende Menschen Demonstrationen gegen die Staatsführung angeschlossen.