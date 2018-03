Vorsitzenden Sebastian Reinbott blickte auf ein erfolgreiches und intensives Jahr zurück und dankte allen Aktiven für die viele herausragende Arbeit im vergangenen Jahr.

Die Technischen Leiter Sören Baumann und Jens Ziethmann legten der Versammlung gute Zahlen vor und ließen so das vergangene Jahr Revue passieren. Es haben diverse Ausbildungen stattgefunden. Beispielsweise konnten im Vergleich zum Jahr 2016 deutlich mehr Schwimm- und Rettungsschwimmabzeichen abgenommen werden. Hinzu kommen neue Ersthelfer und Sanitäter. Allein zehn neue Sanitäter konnte die DLRG Verden aus den eigenen Reihen ausbilden.

Im Tauchbereich konnten zwei neue Einsatztaucher ausgebildet werden, sowie drei neue Sporttaucher. Zudem hat die Ortsgruppe im Dezember 2017 ein Jugendeinsatzteam gegründet. Hier die Gruppe mit 16 Jugendlichen im Alter von 15 bis 17 Jahren gestartet. So bringt die DLRG Verden ihre Nachwuchsarbeit voran. Des Weiteren soll ein neues Motorrettungsboot angeschafft werden. Dieses soll nicht nur für Einsätze im Landkreis Verden zum Einsatz kommen, sondern auch der Jugendarbeit und der besseren Ausbildung der eigenen Bootsführer dienen. Der Vorstand hofft noch auf entsprechende Zuschüsse.

Zu acht Einsätzen im Rahmen der örtlichen Gefahrenabwehr wurden die Wasserretter im zurückliegenden Jahr alarmiert. Hierzu gehörten Tierbergungen, Personenrettungen, Ölverschmutzungen auf der Weser und leider auch eine Leichenbergung. Die DLRG Ortsgruppe Verden rückt zu Wasserrettungs- und Eisrettungseinsätzen im gesamten Südkreis, sowie zur Unterstützung der DLRG Otterstedt in den Nordkreis aus. Baumann berichtet von steigenden Einsatzzahlen in den letzten Jahren, betont aber zugleich die Professionalität mit der die Einsätze abgearbeitet werden würden. Ein gutes Zusammenspiel aller mitwirkenden Hilfsorganisationen sei hier besonders wichtig.

Besonders stolz war der Vorsitzende Reinbott, als er zum Ende der Versammlung zum Tagesordnungspunkt Ehrungen kam. Es wurden langjährig verdiente Mitglieder für ihre Treue zum Verein geehrt. Insgesamt konnten 730 Jahre aktive Mitgliedschaft geehrt werden. Für 25 Jahre Mitgliedschaft in der DLRG Verden wurden Dorothea Lorenz-Schümann, Hauke Weidemann, Michael Schümann und Philipp Haselbach geehrt. 30 Jahre sind schon Bärbel Durmann und die 2. Vorsitzende Ramona Reinicke dabei. Noch 5 Jahre länger gehören Katja und Dieter Mählmann (35 Jahre) der Ortsgruppe an. Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurde Wilhelm Helberg geehrt, Hartmut Schweißing, Norbert Bieck und Rainer Heidemann sogar für 45 Jahre. Heinrich Schröder kann auf 50 Jahre Mitgliedschaft in der DLRG zurückblicken. Und weil das noch nicht alles war, wurden Dierk Westphal, Frank Melches, Günter Olejnik, Rolf Olejnik und Wolfgang Krützfeldt für sage und schreibe 55 Jahre Mitgliedschaft in der DLRG geehrt. „Wir haben eine beeindruckende Zahl an DLRG-Geschichte ehren dürfen und sind heute noch froh über jeden Rat unserer erfahrenen Mitglieder“, resümiert Reinbott in seinen Schlussworten.