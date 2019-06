"Stillleben mit Affodillen" 1907 von Henri Matisse (r), ein Bild ohne Titel 1954 von Mark Rathko (2.v.l), das Bild "Skala" 1966 von Kenneth Noland (l) und die Skulptur "Das eherne Zeitalter" 1880 von Auguste Rodin. Foto: Roland Weihrauch (Roland Weihrauch / dpa)

Das Museum Folkwang in Essen präsentiert seine traditionsreiche Sammlung neu. Die Gemälde, Skulpturen, Grafiken und Fotografien sind ab sofort thematisch zusammengestellt und nicht mehr chronologisch. Unter der Überschrift „Neue Welten“ erzähle die neue Präsentation in 24 thematischen Räumen von Aufbrüchen in neue Welten, teilte das Museum am Dienstag mit.

„Uns geht es darum, die Sammlung zu aktivieren und in immer neuen Konstellationen zu zeigen“, sagte Direktor Peter Gorschlüter. Ziel sei es, den Besuchern einen neuen Zugang zum Zusammenhang von Kunst und Leben zu ermöglichen. Zu sehen sind 578 Werke. Die neue Präsentation wird an diesem Freitag ab 18.00 Uhr mit einem 24-Stunden-Bürgerfest offiziell eröffnet. (dpa)