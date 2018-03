Gemeinsam mit den Teilnehmern wird sie Schritt für Schritt die jeweiligen Choreografien erarbeiten. Sylvia Spilker bringt langjährige Erfahrung im Tanzunterricht mit: „Für mich ist Tanzen Lebensfreude und macht mir sehr viel Spaß.“

Line Dance kommt aus den USA, erfreut sich zunehmender Beliebtheit und erobert die Tanzflächen. Er wird in Gruppen sowohl in einer Reihe nebeneinander, als auch in mehreren Lines, also Reihen, hintereinander getanzt. Ein fester Tanzpartner ist nicht erforderlich. So tanzt jeder für sich, und doch tanzen alle zusammen. Der Einstieg ist leicht und für jede Altersklasse sowie für Frauen und Männer gleichermaßen geeignet. Line Dance hält den Körper fit, ist ein sehr gutes Gedächtnistraining und bringt Spaß und gute Laune. Alle Elemente der Fitness, Kraft, Beweglichkeit, Kondition und Koordination werden dabei trainiert und ganz nebenbei schmelzen durch das Tanzen überflüssige Pfunde. Getanzt wird zu Country-Musik aber auch zu aktuellem Pop, Rock, Irischer Musik oder Oldies – es ist für jeden Geschmack etwas dabei. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Bequeme Schuhe mit heller, glatter Sohle sind mitzubringen. Es ist nicht notwendig, sich vorab anzumelden. Die ersten beiden Teilnahmen sind zum unverbindlichen Schnuppern vorgesehen. Weitere Informationen gibt Sylvia Spilker unter Telefon 0 42 98 / 310 59 oder per E-Mail an s.spilker@ewetel.net. Die Geschäftsstelle des TV Falkenberg ist dienstags von 9 bis 11 Uhr und von 16 bis 18 Uhr unter der Telefon 0 42 98 / 318 55 zu erreichen.