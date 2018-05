In diesem Jahr spenden die Syker Grünen anlässlich des vor Kurzem begangenen „Tages des Baumes“ für den neuen Garten- und Landschaftspark in Syke-Wachendorf den Baum des Jahres 2018: eine Edelkastanie, bekannter unter dem Namen Esskastanie.

Der Baum des Jahres wird jeweils ausgewählt durch die Mitglieder eines gleichnamigen Kuratoriums. Geliebt wird die Esskastanie vor allem wegen ihrer stärkereichen und glutenfreien Früchte, bekannt als Maronen. Sie ist nicht verwandt mit der Rosskastanie, sondern gehört zu den Buchengewächsen und wurde mindestens seit der Römerzeit in Deutschland kultiviert. Lichte Wälder mit Edelkastanien sind wegen ihrer Strukturvielfalt wertvolle Lebensräume. Sie werden von einer großen Anzahl von Insekten und Käfern besiedelt. An einzelnen Edelkastanien wurden auch schon seltene Flechten und Moosarten entdeckt, die teilweise als ausgestorben galten. Auch für die Bienen ist die Edelkastanie eine wichtige Nahrungsquelle. Sie wird in unseren Wäldern als klimatoleranter Baum in Zukunft eine deutlich größere Rolle spielen.

Vertreterinnen und Vertreter des Rosariums, des Ortsverbands der Syker Grünen und der ortsansässigen Baumschule Wolters nahmen die Pflanzung jetzt gemeinsam vor. Die neue Esskastanie steht jetzt bereits auf ihrem festen Platz in der zukünftigen „Allee der Jahresbäume“ auf dem Parkgelände. Marita Thiel-Wolf, Vorsitzende im Vorstand des Syker Ortsverbands von Bündnis 90/Die Grünen, erklärte: „Wir freuen uns schon darauf, ,unseren‘ Baum in den kommenden Jahren im Rosarium wachsen und gedeihen zu sehen.“