Die Firma Otto Röhrs Baustoffe in Hambergen hat – wie schon in den letzten sechs Jahren – auch im Jahr 2017 auf dem Hamberger Weihnachtsmarkt eine kleine "Glögg- und Kakao-Ausschank-Bude" betrieben. "In diesem Jahr haben wir die Einnahmen von 500 Euro der Jugendfreizeitstätte ,Altes Rathaus' in Hambergen zukommen lassen. Nach Absprache mit der Samtgemeindejugendpflegerin Hannah Flemming, haben wir uns für einen neuen Billardtisch mit jeweils zwei Sätzen Kugeln und Queue entschieden", so die Firma. Auch für 2018 werden wieder Jugendvereine und Einrichtungen in der Samtgemeinde Hambergen gesucht, die eine Spende benötigen. Bewerber für die anfallende Spende 2018 können sich per E-Mail (r.dammann@roehrs-baustoffe) registrieren und werden dann per Los ermittelt. Auf dem Foto von links: Samtgemeindejugendpflegerin Hannah Flemming, Niederlassungsleiter Rolf Dammann und Fachmarktberater Frank Gutschke von Röhrs Baustoffe Hambergen und einige jugendliche Besucher der Jugendfreizeitstätte "Altes Rathaus".