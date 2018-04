Ab sofort begrüßt der Förderverein des TSV Brunsbrock mit der Fahrschule Kieselbach einen weiteren neuen Förderer. Die von Frank Garthof geführte Fahrschule mit Sitz in Langwedel bietet Fahrstunden in diversen Ausbildungsklassen an. Im Rahmen der Kooperation mit dem TSV Brunsbrock möchte auch Frank Garthof so den Kindern und Jugendlichen des Vereins unterstützend zur Seite stehen. „Seien es neue Sportgeräte oder aber auch Trainerfortbildungen, für eine solch große Jugendabteilung sind Förderer wie Frank immens wichtig“, so der Vorsitzende Torsten Hoins.