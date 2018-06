Christopher Kohn spielt den neuen Assistenzarzt Dr. Finn Albrecht im St. Vinzenz-Krankenhaus, in dem auch Pauline (Maike Johanna Reuter, links) arbeitet. (MG RTL D / Kai Schulz)

Die RTL-Vorabendserie „Alles was zählt“ begrüßt ein neues Gesicht: Zu Folge 2.944 (Ausstrahlung am Dienstag, 29. Mai, 19.05 Uhr) steigt Christopher Kohn ein und verkörpert den neuen Assistenzarzt Dr. Finn Albrecht im St. Vinzenz-Krankenhaus. Der neue Charakter wird auch sofort in eine spannende Dreiecksbeziehung eingewoben: Finn würde Pauline (Maike Johanna Reuter) gerne daten, muss aber erst noch an Damian (Christian Feist) vorbei, für den Pauline immer noch schwärmt ...

Gegenüber RTL beschreibt Christopher Kohn seine Figur als „unkonventionell“: „Er ist sehr locker, lebensfroh, lustig und charmant. Er hat von Anfang an eine gute Beziehung zu Pauline, und die beiden sind total auf einer Wellenlänge. Ich glaube, Finn bringt was ganz Besonderes in die Serie - was Helles, Schnelles und Leichtes. Es macht unfassbar viel Spaß, ihn zu spielen.“

Den ersten Auftritt in "Alles was zählt" hat Christopher Kohn in Folge 2944 am 29. Mai. Der Neuling verkörpert den Assistenzarzt Finn und trifft auch schnell auf Damian (Christian Feist, links). (MG RTL D / Kai Schulz)

Der 33-jährige Wahlberliner Kohn kann schon einiges an Fernseherfahrung vorweisen. Seine ersten größeren Rollen hatte er als Zivildienstleistender Kevin Vogel in der Serie „112 - Sie retten dein Leben“ und als Mädchenschwarm Ben Bergmann in der Telenovela „Hand aufs Herz“. Weitere Rollen folgten schnell, wie in „Notruf Hafenkante“ oder „SOKO 5113“. Im Dortmunder „Tatort“ war er 2012 als Barkeeper zu sehen. Bereits ein Jahr zuvor wurde Christopher Kohn mit dem „Wild and Young Award“ als „Bester Schauspieler“ ausgezeichnet.