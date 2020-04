Meghan Markle leiht einem Disney-Film ihre Stimme. (Getty Images/Chris Jackson)

Gerüchte gab es schon länger, jetzt ist es offiziell: Meghan Markle hat einen neuen Job - als Sprecherin eines Disney-Films. Das gab der Konzern am Donnerstag via Twitter bekannt. „Elephant“, so der Titel der knapp anderthalbstündigen Naturdokumentation, folgt mehreren Elefanten auf ihrem Weg durch die Kalahari. Dabei begegnen den Tieren große Gefahren - Hitze, schwindende Ressourcen und Raubtiere. „Elephant“ soll ab 3. April beim neuen Streamingdienst Disney+ zum Abruf bereitstehen - zumindest in den USA. Ob der Film am selben Tag auch in Deutschland verfügbar sein wird, ist noch nicht bekannt.

Meghan Markle und ihr Ehemann Prinz Harry hatten vor wenigen Wochen bekannt gegeben, sich von ihren royalen Pflichten zurückzuziehen. Das Paar wolle künftig in Kanada und Großbritannien leben und seinen Lebensunterhalt selbst verdienen. Vor ihrer Heirat mit Harry war Meghan als Schauspielerin, unter anderem für die Serie „Suits“, erfolgreich.