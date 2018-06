30 bis 19.30 Uhr wird im Tanz- und Gesundheitszentrum an der Bassumer Straße 59 ein Übungsprogramm für die Problemzonen Bauch, Po und Oberschenkel von der Übungsleiterin Sandra Scheel angeboten. Ziel dieses Kurses ist es, den Körper zu straffen. Dabei ist es möglich, den Körperumfang an Po, Bauch, Hüften und Oberschenkel zu reduzieren. Dieses ausgewogene Fitnessprogramm zu moderner Musik umfasst auch den Einsatz von kleinen Sportgeräten wie Hanteln, Manschetten oder Bändern. Der Kursbeitrag liegt bei 39 Euro. Informationen und Anmeldung in der Geschäftsstelle des Vereins unter der Telefonnummer 04 21 / 80 42 34.