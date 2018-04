Künftig wird der Jurist aus Lauenburg an der Elbe zwischen der maritimen Wirtschaft und der Politik agieren. Als Koordinator ist er der erste Ansprechpartner der Bundesregierung zu den Themen Häfen, Werften und Reedereien.

Der 63-jährige Lauenburger tritt damit die Nachfolge des Bremers Uwe Beckmeyer (SPD) an, der nach 40 Jahren keine politischen Ämter mehr bekleiden wollte und im September aus dem Deutschen Bundestag ausschied. Norbert Brackmann selbst ist seit neun Jahren Mitglied des Bundestages und war unter anderem stellvertretendes Mitglied des Finanzausschusses sowie Mitglied und Sprecher der CDU-Fraktion im Rechnungsprüfungsausschuss.

Norbert Brackmann studierte in der Zeit von 1975 bis 1979 Jura an der Christian-Albrechts-Universität in Kiel. Nachdem er 1982 als Referent des Programmdirektors Hörfunk zum NDR gekommen war, leitete er ab 1985 die Sendeleitung Hörfunk im NDR.

Mit der Nachfolge Beckmeyers wird der CDU-Abgeordnete aus Schleswig-Holstein der sechste Maritime Koordinator.