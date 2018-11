Thinggruppenbild 2018.jpg

Unterstützt wird Scheele von seinem ebenfalls neugewählten Stellvertreter Sönke Wermke. Weiterhin wurden die Aktionen für das nächste Jahr geplant. So werden die Pfadfinder wie jedes Jahr das Friedenslicht im Advent verteilen und laden dazu zur regionalen Abendandacht am 19. Dezember in die evangelische Kirche in Brinkum unter dem Motto „Frieden braucht Vielfalt“ ein. Des Weiteren machen die Pfadfinder ihre traditionelle Brinkumer Tannenbaumsammlung am 12. und 13. Januar. Andere Veranstaltungen werfen ebenfalls ihre Schatten voraus. So steht neben dem Kirchentag in Dortmund, diversen Fahrten und Aktionen der 40. Geburtstag an, der am Wochenende vom 23. bis 25. August 2019 mit Mitgliedern, Eltern, Freunden und Gästen von außerhalb gefeiert werden soll. Weitere Informationen zur Arbeit der Pfadfinder und zu ihren wöchentlichen Gruppenstunden unter der Online-Adresse pfadfinder-brinkum.jimdo.de.