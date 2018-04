Der große, helle Neubau entstand innerhalb knapp eines Jahres. Er bietet deutlich mehr Platz als das alte Gebäude. Ab Montag startet nun der Geschäftsbetrieb an der neuen Adresse. (Daniela Schilling)

Dies alles gibt es bei Dietrich Baustoffe an den drei Standorten Aschwarden, Tarmstedt und Hambergen. Letztgenannter ist bereits seit

40 Jahren der Hauptanlaufpunkt in Sachen Baustoffe für die Handwerker und Unternehmen der Umgebung. Mit der Eröffnung des Neubaus am

Sophie-Tietjen-Ring 2 erhalten diese künftig ein noch breiteres Angebot aus allen Bereichen.

Noch wird fleißig gewerkelt, eingeräumt und sortiert, doch pünktlich am Montag wird im neuen Gebäude und auf dem Außengelände alles an seinem Platz sein und die Kunden willkommen heißen. Für diese gibt es viel zu entdecken, denn mit dem Umzug haben die Experten für Baustoffe auch ihren Fachmarkt erweitert. Aus ehemals

40 Quadratmetern wurden weitläufige 400 Quadratmeter, zusätzlich wurden 200 Quadratmeter dem Bereich Zimmertüren und Bodenbeläge gewidmet.

Der Blick in den sich langsam füllenden Fachmarkt lässt erahnen, wie groß die Fülle an angebotenen Produkten sein wird. (Daniela Schilling)

Darüber hinaus finden Handwerker alles von Elektrogeräten und Zubehör über Eisenwaren, Beschläge und Dübel, Leitern und Werkzeuge bis zu Farben, Bauchemie, Elektro, Leuchten und mehr. Neben den ebenfalls erhältlichen Gartengeräten und -produkten wird es ab Juni außerdem eine große Gartenausstellung geben. In dieser werden Gartenbesitzern sowie Garten- und Landschaftsbaubetrieben alles geboten, was man für die Gestaltung von individuellen Grünflächen benötigt. Darunter befinden sich Pflastersteine, Gartenplatten, Betonelemente, Zierkies, Zäune, Produkte aus Holz und Co. „Was nicht da ist, kann natürlich auch bestellt werden“, erklärt Jörg Mesterharm, der neben Ronald Dietrich einer der zwei Geschäftsführer des Unternehmens ist.

Für alle Fragen rund um Produkte, Marken und Projekt-

ideen steht ein ausgebildetes Team aus Baustoffexperten zur Verfügung. Auch dort ist die Vergrößerung der Hambergener Filiale spürbar, denn die ehemals achtköpfige Mannschaft wurde auf elf aufgestockt. Ebenso gibt es für die Bereiche Trockenbau, Tiefbau und Hochbau die passenden Ansprechpartner. Auf Wunsch erhält der Kunde Unterstützung bei der Auswahl der passenden Materialien und Werkzeuge für sein Vorhaben. Voraussetzung dabei ist jedoch, dass bereits eine fertige Planung vorhanden ist.

Die Geschäftsführer Ronald Dietrich und Jörg Mesterharm (v. l. n. r.) freuen sich auf die Eröffnung. (Daniela Schilling)

Die Planungen für den neuen Standort begannen vor knapp drei Jahren, der Spatenstich erfolgte im Juni 2017. Anlass war der Bau von Parkplätzen für den in der Nähe liegenden Bahnsteig durch die Gemeinde. Im Zuge dessen wurde auch eine Zuwegung benötigt. „Man musste über unser Gelände, um zu den Parkplätzen zu gelangen, was uns darauf brachte, am Sophie-Tietjen-Ring ein neues Gebäude zu bauen“, blickt Jörg Mesterharm zurück. Eine Idee, die nicht nur das Provisorium mit der Zuwegung und dem Bahngastverkehr löste, sondern gleichzeitig eine Chance war, das gesamte Portfolio und Servicespektrum auszuweiten. So bietet Dietrich Baustoffe ab sofort nicht nur eine noch größere Auswahl an Produkten und kann diese breiter präsentieren, sondern hat auch einen Schulungsraum der Platz für 20 Personen bietet. In diesem können Unternehmen ihre Mitarbeiter von der Industrie schulen lassen, die den Handwerkern und Verkäufern Materialien, deren Einsatzmöglichkeiten und Verarbeitung nahe bringen.

Anlässlich der Neueröffnung veranstaltet Dietrich Baustoffe am 9. Juni einen Tag der offenen Tür. An diesem werden auch Vertreter zahlreicher Hersteller vor Ort sein, ihre Produkte vorstellen, beraten und interessierten Kunden als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Mit dabei sind unter anderem die bekannten Marken Bosch, Metabo und Kärcher. Darüber hinaus gibt es eine Hüpfburg, und ein Ballonkünstler wird vor Ort sein. Für das leibliche Wohl ist mit Kaffee und Kuchen, Bratwurst, Getränken und weiteren Leckereien gesorgt. Dieser Tag ist auch eine gute Gelegenheit, die weiteren Serviceangebote des Unternehmens kennenzulernen. Dazu gehört beispielsweise die Betontankstelle, an die man lediglich heranfahren muss und die vorher georderte benötigte Menge Beton unkompliziert auf den Anhänger geladen bekommt.

Dietrich Baustoffe, Sophie-Tietjen-Ring 2, 27729 Hambergen. Telefon: 0 47 93 / 9 30 70, E-Mail: hambergen@dietrich-baustoffe.com. Weitere Informationen und ein Onlineshop finden sich unter www.dietrich-baustoffe.com.