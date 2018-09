Das Team von Hörgeräte Ketz in Kattenturm berät seine Kunden in allen Fragen rund um einen optimalen Hörgenuss (von links): Annelie Jacoby, Daniela Stepan und Claudia Kasch. (Joerg Teichfischer und Jörg Teichfischer, Jörg Teichfischer)

Seit September des vergangenen Jahres ist Hörgeräte Ketz an einem neuen Standort zu finden: In der Mitte der Passage Kattenturm – gegenüber dem KiK-Markt und damit nur wenige Meter vom vorherigen Sitz entfernt – werde das Fachgeschäft gut angenommen, sagt Claudia Kasch, die Leiterin der Filiale.

Personelle Verstärkung hat die Firma vor Kurzem durch die Hörakustikmeisterin ­Daniela Stepan bekommen. Die Hörakustikerin Annelie Jacoby komplettiert das Team, das seine Kunden zu Hörsystemen und deren Zubehör – wie Fernbedienungen, TV-Anbindung, Lichtsignalanlagen und spezielle Telefone – sowie über die Neuentwicklungen auf dem Hörgerätesektor berät. Dazu gehört beispielsweise die Anbindung an ein Smartphone, mithilfe derer sich die Hörsysteme wie ein Headset zum Telefonieren verwenden lassen. Auch der Betrieb mit Akkus anstatt Batterien setzt sich bei den meisten Hörgeräteherstellern immer mehr durch.

In der Mitte der Passage Kattenturm liegt nun die Filiale von Hörgeräte Ketz. (Joerg Teichfischer und Jörg Teichfischer, Jörg Teichfischer)

Die technische Weiterentwicklung und die Digitalisierung bedeuten für die Hörgerätetechnik einen großen Fortschritt. Das Ketz-Team berät stets auch bezüglich der Hintergründe einer Schwerhörigkeit. Da die Art und der Grad der Hörbeeinträchtigungen unterschiedlich seien, müsse jeder Kunde eine auf ihn zugeschnittene Lösung erhalten, sagt Kasch. „Bei den Kunden kommt unser individueller Service gut an. Viele nehmen ihren Termin in Begleitung ihrer Angehörigen wahr, was wir stets begrüßen, da auch das Einbeziehen des sozialen Umfelds für eine erfolgreiche Hörgeräteversorgung wichtig ist.“

Für die Beratung nehmen sich die Mitarbeiterinnen Zeit. Dank modernster technischer Geräte können die Hörakustikerinnen genau feststellen, bei welchen Frequenzen das Ohr Probleme hat und wie sich die Leistung des Gehörs verbessern lässt. Wenn auch der Facharzt meint, dass ein Hörgerät von Vorteil beziehungsweise dringend erforderlich ist, werden bei Ketz in der folgenden Phase die Hörsysteme angepasst. Mithilfe von Demonstrationsgeräten macht das Team den Kunden die Unterschiede zwischen Basis- und Premiummodellen hörbar.

Ein eigenes Otoplastiklabor, auch für Lärm- und Schwimmschutz, ermöglicht es dem Meisterbetrieb, vor Ort individuell passende Ohrstücke anzufertigen, die Gehörgang und Hörsystem verbinden. Kleinere Reparaturen und Wartungsarbeiten führt die hauseigene Werkstatt durch. Bei der Auswahl der Hersteller der Hörgeräte gibt es keinerlei Einschränkungen. Je nach Bedarf und Gefallen kann zwischen Hörgeräten, die oft fast unsichtbar im Ohr sitzen, oder solchen, die hinter dem Ohr versteckt erscheinen, ausgewählt werden. Die größte Angst der Kunden besteht nach Erfahrung der Hörakustikerinnen immer noch darin, dass das Hörgerät von anderen gesehen und man so „zum alten Eisen“ gehörig abgestempelt wird. Doch inzwischen sind die akustischen Helfer so klein und unauffällig, dass man schon ganz genau hinsehen muss, um diese zu erkennen. Zwar langsam, aber stetig steige die Akzeptanz von Hörgeräten, sagt Kasch, die eine fast 30-jährige Berufserfahrung aufweist. Doch der Entschluss, sich mit einer Hörgeräteanpassung auseinanderzusetzen, wird noch immer oft zu spät gefasst. Dadurch geht viel wertvolle Zeit verloren, in der man sich schleichend immer weiter vom normalen Höreindruck entfernt. Rechtzeitiges Handeln sei wichtig, betonen die Expertinnen. Ein Termin zur Hörprüfung lässt sich bei Ketz unverbindlich und kostenlos vereinbaren.

In Kattenturm ist das Unternehmen seit vier Jahren angesiedelt. Die Filiale ist gut über die Bus- und Straßenbahnanbindungen erreichbar. Kostenlose Parkplätze stehen etwa in der Hermann-Entholt-Straße zur Verfügung.

Weitere Informationen unter Telefon 0421 / 80 90 23 40 sowie im Internet unter www.hoergeraete-ketz.de. Geöffnet ist montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr sowie 15 bis 18 Uhr. Mittwochnachmittags sowie sonnabends ist die Filiale geschlossen.