Neuer Tai-Chi-Kurs beim TV Falkenberg

Lilienthal. In dem kürzlich begonnenen Tai-Chi-Kurs des TV Falkenberg in der Vereinshalle, Zum Schoofmoor 16 in Lilienthal, gibt es noch freie Plätze. Unter der Leitung von Helga Winter können Anfänger und Wiedereinsteiger die sanften Bewegungsformen kennenlernen.