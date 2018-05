Die Gründungsmitglieder vereinen jahrzehntelange Erfahrungen im Bereich Schädelhirntrauma und wollen gemeinsam das in der nordwestdeutschen Region dünne Angebot für Betroffene und Angehörige ausbauen. “Patienten mit einem Schädelhirntrauma haben mit besonderen Herausforderungen zu kämpfen. Man sieht ihnen die Krankheit nicht an und doch haben sie große Probleme mit Konzentration und Aufmerksamkeit – das erschwert sowohl Schule, Beruf und Alltag als auch familiäre Situationen gravierend”, erklärt Neuropsychologin Claudia Armgardt ihr Engagement. “Auch Betroffene mit einem leichten Schädelhirntrauma (SHT 1) können kognitive Einschränkungen haben.”

Eine Unterstützung durch den Verein soll über verschiedene Angebotsbausteine erfolgen – ganz so, wie die jeweilige Schwere der Krankheit Schädelhirntrauma es benötigt. Das erklärte Ziel ist es, sowohl den Betroffenen selbst als auch ihren Angehörigen die generelle Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Dabei werden die Bereiche Familie, Beruf und Alltag miteinander verzahnt betrachtet. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Begleitung von Kindern, die noch ihre gesamte Schul- und Berufslaufbahn zu meistern haben.

Zum Start bietet der Verein Leben mit Schädelhirntrauma Selbsthilfegruppen – jeweils separat für Betroffene und für Angehörige von Betroffenen – an verschiedenen Standorten in Bremen sowie virtuelle, individuelle Alltags- und Wohnbegleitung im eigenen Wohnraum von Betroffenen sowie einen allgemeinen Austausch im Rahmen von Sprechzeiten an. Informationen sind unter www.leben-mit-sht.de abrufbar. Im Verlauf der Jahres wird das Angebotsspektrum sukzessive erweitert. Matthias Spranger, Neurologe in Bremen und ebenfalls Gründungsmitglied, zeigt auf: “Wir wollen den betroffenen Menschen und ihren Familien ein wirklich breites Angebot ermöglichen, da gibt es in unserer Region einen absoluten Nachholbedarf.”

Um die konkreten Vorhaben schnellstmöglich umsetzen zu können, werden weitere Mitglieder gesucht, die den Verein unterstützen und sich engagieren möchten. Für Informationen zur Mitarbeit steht das Team von Leben mit Schädelhirntrauma zur Verfügung und freut sich auf Anrufe: Leben mit Schädelhirntrauma e.V., Breite Straße 12 b, 28757 Bremen, Telefon 04 21 / 67 36 22 44, E-Mail kontakt@leben-mit-sht.de.