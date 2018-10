Carlo von Tiedemann ist eines des bekanntesten Gesichter im NDR Fernsehen, seine Stimme eine der markantesten im NDR Hörfunk. Das Geheimrezept, wie man mehr als 40 Jahre lang ein gefragter Moderator in Funk und Fernsehen bleibt, kennt keiner besser als er selbst: Spaß an der Arbeit, Authentizität und jeden Tag dankbar sein, diesen Job machen zu dürfen. Am 20. Oktober wird Carlo von Tiedemann, das "NDR-Urgestein", 75 Jahre alt. (NDR)

Der Norddeutsche Rundfunk setzt weiter auf sein wohl bekanntestes Urgestein: Wie der beliebte Radio- und TV-Moderator Carlo von Tiedemann im Interview mit der Agentur teleschau verriet, hat er soeben mit dem NDR verlängert. „Ich habe einen Vertrag bis Oktober 2020 unterschrieben. Dass die das mit mir machen, empfinde ich als wahnsinnige Ehre“, sagte Carlo von Tiedemann - schließlich werde er 75 Jahre alt.

Vor seinem runden Geburtstag am 20. Oktober schwärmt von Tiedemann von einer Arbeit, die ihn „jung hält, weil sie jeden Tag anders und neu aufregend ist“. Er lebe inzwischen 30 Kilometer von Hamburg entfernt, in Quickborn, so der Moderator, „aber ich steige jeden Tag mit einem Grinsen in mein Auto und fahre nach Roter Baum in den Sender. Und das nach 47 Jahren - was für ein geiles Geschenk!“ Und, so Carlo von Tiedemann nur halb im Spaß, „wenn der NDR will, können wir in zwei Jahren gerne wieder verlängern. Warum soll ich denn nicht mit 80 noch arbeiten! Ich setze mir keine Grenze.“

Der Schnauzer, die Stimme, der ganze Mann: Der Journalist und Moderator Carlo von Tiedemann ist ein Unikat und eine lebende Legende der TV- und Radiobranche.

Nein, er vermisse die alten Zeiten nicht, sagt der altgediente NDR-Mann. Aber natürlich: „Es war anders, freier, nicht so durchgetaktet wie heute.“ Carlo von Tiedemann weiß: „Früher war ein anderer Schnack. Früher war mehr Party. Wenn ich an die Zeit vor 30, 40 Jahren denke: Es hat viel mehr gemenschelt.“ Heute habe man in den Medienberufen „viel weniger Zeit füreinander und miteinander“, findet die lebende Legende der deutschen TV- und Radiounterhaltung. „Das Intime, das sich durch das hektische, intensive Arbeiten Seite an Seite zwangsläufig ergeben musste, finde ich nicht mehr. Früher ist man nach dem Job noch mal in die Kneipe - heute sehen alle zu, dass sie schnell aus den Büros und nach Hause kommen. Jeder macht sein Ding.“

Das NDR-Fernsehen gratuliert Carlo von Tiedemann auf zwei Tage verteilt mit drei Sondersendungen zum Geburtstag. Für Samstag, 20. Oktober, 18.45 Uhr, kündigt er ein mindestens kleines Spektakel an: „Für das NDR-Magazin 'DAS!' habe ich mich selbst interviewt - ich trete als Reporter auf und gleichzeitig auch als Carlo, in verschiedensten Aufzügen. Ich musste mich bestimmt 30-mal umziehen.“ Bereits am Freitag, 19. Oktober, ist Carlo von Tiedemann ab 22.00 Uhr Gast in der „NDR Talk Show“, die an dem Abend ausnahmsweise live gesendet wird - „weil wir um Mitternacht auf meinen Geburtstag anstoßen wollen“. Von Tiedemann weiß nur: „Es soll eine Sendung mit Überraschungen werden: Was geplant ist, werde ich bis zuletzt nicht erfahren. Unter anderem ist mein Kumpel Tim Mälzer dabei - das kann also nicht schlecht werden. Vielleicht kocht er für alle!“ Nach dem Talk gibt es ab 00.15 Uhr unter dem Titel „Happy Birthday, Carlo!“ eine einstündige Sendung, in der auch viele Freunde und Weggefährten zu Wort kommen.

"Ich bin top-fit und dafür sehr, sehr dankbar": NDR-Urgestein Carlo von Tiedemann (hier beim deutschen Radiopreis 2015) freut sich auf alles, was noch kommt. Am 20. Oktober vollendet er sein 75. Lebensjahr, und gerade hat der Moderator den Vertrag mit seinem Sender um zwei weitere Jahre verlängert. "Und wenn der NDR will", so Carlo von Tiedemann, "können wir in zwei Jahren gerne wieder verlängern". (Getty Images / Oliver Hardt)

Privat werde ich nicht groß feiern, ließ der Moderator im teleschau-Interview durchblicken. „Mit der Familie habe ich entschieden, dass wir gemütlich Kaffee machen, am Abend gehe ich mit ein paar Leuten essen - das war's. Ich habe es zum 70. krachen lassen - 400 Leute waren da. Und zum 80., 90. und 100. wird wieder Gas gegeben.“ Er „denke inzwischen in Zehnjahresschritten, sonst wird es inflationär“.