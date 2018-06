Anschließend verlas Thomas Thamm das Protokoll der Vorjahresversammlung vom 11. Mai 2016, zu dem es keine Einwände und keine Ergänzungen gab.

„Das letzte Jahr war nicht so spektakulär“, eröffnete Birger Schröder seinen Jahresrückblick. Es gibt Überlegungen, den Hochzeitswald mit mehr Leben zu füllen. So könnte man die Wege zum Beispiel als „Walk of fame“ anlegen, um hier regionale oder auch überregionale Größen zu ehren.

Der Beerenlehrpfad wurde auf Vordermann gebracht. Hier gilt es, zwei abgängige Bänke durch neue zu ersetzen, die sinnvollerweise um einen Tisch in der Mitte ergänzt werden sollten. Hier hofft man auf die Hilfe der Wandervereine, die sich auch in der Vergangenheit immer mal wieder großzügig gezeigt haben. Darüber hinaus helfen die Wandervereine auch permanent mit, den Beerenlehrpfad zu hegen und pflegen, wofür Schröder diesen besonders dankte.

Die Beschilderungen zum Beerenlehrpfad und auch zum Hochzeitswald sind allerdings äußerst dürftig und stark verbesserungswürdig. Schließlich handelt es sich hierbei um attraktive Ziele, die man auch Ortsunkundigen näherbringen sollte. Hierbei schwebte Alfred Meyer, dem neuen ersten Vorsitzenden, eine „Hin-und-zurück-Beschilderung“ vor, die einerseits vom Bahnhof und vom Stadtzentrum auf diese Ziele hinweist und diese dann auch durchgängig bis zum Ziel anzeigt. Andererseits sollte auch der Rückweg ins Stadtzentrum zu den Bäckern, Eisdielen und gastronomischen Betrieben ausgeschildert sein – das wäre optimal.

Schröder fuhr mit der Fossilienausstellung im Strohmuseum fort, die jetzt neuerdings mit einer Audio- und Videoanlage ergänzt wurde, die dem interessierten Besucher wichtige Informationen zu den Twistringer Fossilien liefert. Martin Lütjen und Edmund Rasche haben diese Installation erarbeitet, es fehlt zurzeit noch die Vertonung, die teilweise auch in Plattdeutsch erfolgen soll und bald umgesetzt wird. Finanziert wurde die Anlage aus den Gewinnsparzweckerträgen der Volksbank, die dafür 2000 Euro zur Verfügung stellte.

Schröder stellte fest, dass die Fossiliengrube an der alten Ziegelei mehr Engagement erfordert, als der Heimat- und Bürgerverein leisten kann. Der Verein hat bereits die Einwilligung des Eigentümers und der anliegenden Pächter, die Fossiliengrube erweitern und vergrößern zu dürfen, denn in tieferen Schichten seien höchstwahrscheinlich interessantere Fossilien zu finden, als zu nah an der Erdoberfläche. Für die Umsetzung dieser Möglichkeit und ein regelmäßiges Angebot zur öffentlichen Fossiliensuche fehlen aber Personen, die das zeitlich vernünftig ermöglichen können. Inge Buschmann hatte im letzten Jahr die Kasse vorübergehend übernommen. Sie trug den Kassenbericht vor. Die Kasse war von Hermann Brackland und Marlies Bößl geprüft und für richtig befunden worden, weshalb die Entlastung von Kassenwart und Vorstand beantragt und einstimmig gewährt wurden.

Es folgten die Wahlen zum Vorstand, die turnusmäßig alle drei Jahre anstehen. Birger Schröder stellte sich nicht zur Wiederwahl als erster Vorsitzender, sondern schlug statt seiner nun Alfred Meyer als ersten Vorsitzenden vor, was auch im Vorstand schon so angekündigt war. Dem folgte die Versammlung und wählte Alfred Meyer einstimmig bei seiner eigenen Enthaltung zum ersten Vorsitzenden. Des Weiteren wurden gewählt: zweiter Vorsitzender Edmund Rasche, Schriftführer Thomas Thamm und Kassenwart Birger Schröder. Als Beisitzer wurden Sabine Weymann, Martin Lütjen, Friedrich Kratzsch, Inge Buschmann und Hans Tegge ebenfalls einstimmig wiedergewählt. Jetzt neu dabei ist Heinz Rasche. Birger Schröder führte diese Versammlung noch zu Ende und gratulierte allen Neu- und Wiedergewählten. Zur Abrundung der Wahlen fehlte noch ein neuer Kassenprüfer oder eine neue Kassenprüferin. Hierzu wurde Ulrike Lahrs von der Versammlung gewählt, Marlies Bößl bleibt noch ein Jahr im Amt.

Unter „Verschiedenes“ kamen noch einige Dinge zur Sprache. So ist der Internetauftritt des Vereins verbesserungswürdig, was auch in diesem Jahr angegangen und verbessert werden soll. Beim Beerenlehrpfad steht ein übergroßer Schriftzug „Beerenlehrpfad“. Ein ebensolcher soll nun auch für den Schwimmpark erstellt werden (natürlich mit der Aufschrift „Schwimmpark“). Bei der Umsetzung und Finanzierung dieser Idee ist der Heimat- und Bürgerverein gerne behilflich – der Schwimmpark ist schließlich vor vielen Jahren durch den Heimat- und Bürgerverein mit auf den Weg gebracht worden.

Thomas Thamm richtete dann noch ein paar Dankesworte an den vormaligen ersten Vorsitzenden Birger Schröder für zwölf Jahre an der Spitze des Vereins, die mit der Umsetzung der Pavillonpläne im Hochzeitswald und der Erschließung der neuen Schürfstelle an der Fossiliengrube auch ein paar knackige Herausforderungen mit sich brachten, die Schröder prima gemeistert hat. Edmund Rasche überreichte ein Weinpräsent und freute sich, dass Schröder ja als Kassenwart dem Verein und dem Vorstand erhalten bleibt.

Das Schlusswort sollte der neue erste Vorsitzende Alfred Meyer halten. Er äußerte seinen Wunsch nach einer Attraktivitätsverbesserung für die Stadt durch den Heimat- und Bürgerverein, wofür er um tatkräftige Unterstützung und auch um neue Mitglieder warb. Er schloss mit den Worten: „Zur Freude der Menschen und zum Wohle der Stadt!“